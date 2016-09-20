Запорожская АЭС отключила от сети энергоблок №6 для проведения ремонта

Запорожская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной генерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети энергоблок №6 для проведения среднего планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«20 сентября 2016 года в 00:02 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, завершение ремонтных работ и подключение энергоблока к сети запланировано на 20 ноября 2016 года.

Отмечается, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 2 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 1 970 МВт. Кроме того, на станции еще продолжаются плановые ремонтные работы энергоблока №1 (277-е сутки), №2 (219-е сутки) и №4 (54-е сутки).

«Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Госатомрегулирования выдала «Энергоатому» лицензию на продленную эксплуатацию блока №1 Запорожской АЭС. Подключение данного энергоблока к энергосети запланировано на 21 сентября 2016 года.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.