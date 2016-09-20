Нефть дешевеет на заявлении министра Венесуэлы о перенасыщении рынка

Цены на нефть снизились во вторник после того, как Венесуэла заявила, что глобальные поставки должны сократиться на 10%, чтобы производство сравнялось с уровнем потребления.

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Глобальные поставки нефти объемом 94 миллиона баррелей в сутки должны снизиться примерно на одну десятую, чтобы соответствовать потреблению, сказал министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

К 9.01 фьючерсы на нефть Brent торговались по $45,80 за баррель, на 0,33 процента ниже предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI снизились на 0,62 процента до $43,03 за баррель, передает Рейтер.

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"Глобальное производство составляет 94 миллиона баррелей в сутки, 9 миллионов баррелей в сутки из которых мы должны сократить, чтобы соответствовать уровню потребления", - сказал дель Пино в интервью телеканалу госнефтекомпании PDVSA.

Дель Пино также является президентом PDVSA.

Технические индикаторы также оказались слабыми; WTI, скорее всего, вскоре протестирует уровень в $42,78 за баррель, после чего будет вероятным падение до $42, сказал аналитик Рейтер Ван Тао.

Марка Brent, по его словам, может протестировать уровень в $45,63 за баррель, и, не удержав его, может опуститься к отметке чуть выше $45 за баррель.