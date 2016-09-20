В Харькове работники облэнерго пикетировали мэрию (фото, видео)

В Харькове около 150 работников акционерной компании "Харьковоблэнерго" в течение двух часов пикетировали городскую администрацию с требованием погашения долгов коммунальщиков за использованную электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета собрались напротив главного входа в здание Харьковского горсовета на площади Конституции. Они держали плакаты с надписями "Бездействие мэрии – путь в темноту", "Где наши деньги, мэрия?", "Электроэнергия в домах харьковчан – наше общее дело".

По словам председателя профсоюзов "Харьковоблэнерго" Вячеслава Тютюнника, участники пикета в первую очередь хотят обратить внимание общественности и горсовета на долги коммунальных предприятий Харькова за электроэнергию, которые на сегодняшний день достигают уже 850 млн грн.

"Долги коммунальных предприятий очень большие. Долг водоканала около 700 млн грн, теплосетей – 110-115 млн грн, долги постоянно растут, горэлектротранс нам задолжал на сегодняшний день 52 млн грн. Общая цифра – около 850 млн грн", - сказал Тютюнник.

Он подчеркнул, что долги за использованную энергию приводят к невыплате зарплаты работникам "Харьковоблэнерго", срыву графиков подготовки электросетей к зимнему периоду, а также могут вызвать веерные отключения света в Харьковской области.

"Мы требуем погашения задолженности за электроэнергию трех коммунальных предприятий города Харькова и требуем также платежей за текущее потребление электроэнергии", - сказал Тютюнник.

В свою очередь директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко отметил, что во время прошлой сессии депутаты горсовета обратились к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию. "Государство нам не компенсирует проезд льготников", - отметил Сидоренко, говоря о долгах, в частности "Харьковгорэлектротранса".