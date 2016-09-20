Диверсификация поставок: в Украину прибыл первый танкер с автогазом из Египта

Украина в рамках диверсификации поставок сжиженного газа, который является автомобильным топливом, приняла на терминале Черноморска (Одесская область) первый танкер с 2,5 тысячи тонн автогаза из Египта.

Об этом сообщает аналитик специализирующейся на рынках энергоносителей консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

"Украина впервые с 2008 года приняла танкер со сжиженным газом, который является смесью пропан-бутана. До этого наши перевалочные комплексы отгружали автогаз с суши на транспортные судна… 18 сентября украинская компания-импортер смогла привезти 2,5 тысячи тонн автогаза из Египта и разгрузить этот танкер на терминале в Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области", - сказал эксперт.

По данным UPECO, производителем этого сжиженного газа является египетская компания Egyptian Bharaini Derivatives Company, а импортером в Украину – компания "Газтрон Украина".

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"Импорт сжиженного газа морским путем стал возможен из-за ценовой ситуации на рынке: высокая стоимость и нерегулярные отгрузки сжиженного газа от устоявшихся поставщиков (например, из России) заставили украинских трейдеров использовать реверсный путь поставок из Польши российского и казахстанского автогаза, а также наладить его импорт из Италии и Латвии", - также отметил Сиренко.

Ранее, 14 сентября 2016 года, в отраслевых СМИ сообщалось о возможной приостановке импорта сжиженного газа из России, доля поставок которой в общей структуре импорта достигает 50%. В дальнейшем эти данные не подтвердились.

По данным UPECO, за шесть месяцев 2016 года рынок сжиженного углеводородного газа Украины вырос на 41,6% - до 660 тысяч тонн, при этом в общем балансе украинского рынка светлых нефтепродуктов на сжиженный газ приходится уже около 15,5%.

Основная часть (80–85%) сжиженного газа в Украине используется в качестве моторного топлива. Ведущими поставщиками этого товара по итогам первого полугодия 2016 года являются Россия (49,8% в общем балансе рынка) и Беларусь (21,5%), собственное производство составляет 28,7%.