Американская General Electric вложит $10 миллиардов в энергосистему Аргентины

Американская многопрофильная корпорация General Electric (GE) в течение 10 лет намерена инвестировать 10 миллиардов долларов в Аргентину, сообщает Росбалт со ссылкой на вице-председателя компании Джона Райса.

"В последние 4 месяца GE уже инвестировала в страну 1,2 миллиарда долларов, включая 900 миллионов долларов на строительство тепловых электростанций и 280 миллионов долларов в качестве кредита государственной авиакомпании Aerolineas Argentinas, чтобы профинансировать покупку 7 самолетов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, GE заявила, что ее инвестиции помогут построить 7 электростанций, которые будут вырабатывать около 1 ГВт ежегодно к электрической системе страны. Также GE договорилась с аргентинской госкомпанией YPF о совместном строительстве заводов в провинциях Неукен и Тукуман.

На бизнес-форуме в Буэнос-Айресе, который прошел на прошлой неделе, немецкая инженерная группа Siemens AG также выразила желание вложить 5,6 миллиарда долларов в развитие инфраструктуры в стране, в том числе в строительство газовых электростанций.