В Украине с начала года сократилось производство электроэнергии

Электростанции, которые производят электроэнергию в объединенной энергосистеме Украины, за январь-август 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизили производство электроэнергии на 4,5% - до 99,938 миллиарда кВт-ч.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, ТЭС и ТЭЦ сократили производство электроэнергии на 1,1% - до 36,903 миллиарда кВт-ч, АЭС – на 10,5%, до 51,412 миллиарда кВт-ч. Также сократили выработку электроэнергии ветровые, солнечные электростанции и генерация, которая использует биомассу, - на 5,9%, до 1,036 миллиарда кВт-ч.

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В то же время ГЭС и ГАЭС нарастили производство электроэнергии на 26,1% - до 6,204 миллиарда кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине в 2015 году сократилось по сравнению с 2014 годом на 10,2% – до 163,3 миллиарда кВт-ч.

По данным Минэнергоугля, производство электроэнергии, за январь-июль 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 5,1% - до 88,355 миллиарда кВт-ч.