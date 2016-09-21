Нефть дорожает на новостях из США и Японии

На мировых торгах в среду, 21 сентября, цены на нефть растут за счёт данных о снижении запасов топлива в США и хороших показателей японского импорта, передает Reuters.

Так, фьючерсы на американскую марку WTI выросли на 1,91 процента - до $44,89 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent торгуются по $46,53 за баррель, на 1,42 процента выше предыдущего закрытия.

Читайте такжеBloomberg: Перенасыщение на рынке нефти увеличится, поскольку возобновляется добыча на месторождениях в Нигерии и ЛивииТрейдеры отмечают, что основным драйвером роста марки WTI стали данные Американского института нефти, показавшие, что запасы черного золота в США снизились на 7,5 миллиона баррелей - до 507,2 миллиона.

Участники рынка ожидали роста запасов нефти на 3,4 миллиона баррелей.

Управление энергетической информации (EIA) опубликует официальные данные о запасах в США позднее в среду, а трейдеры сообщили, что также ждут итогов заседания Комитета по открытому рынку ФРС США (FOMC).

"Среда стала "большой средой" для нефтяных трейдеров, не только из-за FOMC, но и из-за данных EIA о запасах нефти... Если они (EIA) покажут неожиданное снижение, как и API, а FOMC не повысит ставку, у "быков" на нефтяном рынке может появиться повод приободриться после нескольких тяжелых недель", - сообщила базирующаяся в Сингапуре брокерская компания Oanda.

Трейдеры отмечают, что Brent получила поддержку за счёт оптимистичных показателей японского импорта.

Импорт нефти в Японию вырос на 0,5 процента в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство финансов страны в среду.