Порошенко и Эрдоган договорились о сроках и формате переговоров по вопросам энергетики

Украина и Турция планируют формировать рабочие группы, задачей которых станет активизация сотрудничества двух стран в вопросах энергетики.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи Порошенко с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

"Главы двух государств обсудили вопросы в сфере либерализации торговли, отметили интенсивность двусторонней повестки дня, подтвердили стремление к дальнейшему углублению стратегического партнерства, а также договорились о проведении в ближайшее время заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики, - сообщили в пресс-службе Порошенко. - Президент Украины также пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий".

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Украина и Турция возобновили переговоры о зоне свободной торговли, приостановленные в 2013 году. Турция входит в число 10 крупнейших торговых партнеров Украины. На текущий момент товарооборот между Украиной и Турцией составляет порядка 4 млрд долл., однако уже к 2018-2019 году Киев и Анкара намерены довести этот показатель до 10 млрд долл.

16 сентября вице-премьер-министр Турции Мехмет Шимшек отмечал, что Турция рассматривает Украину как важного торгового партнера и готова завершить переговоры по Соглашению о ЗСТ с нашей страной как можно скорее. В ответ торговый представитель Украины Наталья Микольская также подтвердила готовность Украины подписать документ, но на своих условиях. Ранее Киев и Анкара не раз высказывались за необходимость урегулировать тарифные споры на аграрную продукцию и согласовать политику транспортных ведомств в части выдачи разрешений перевозчикам.