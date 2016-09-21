Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в оспаривании наложенного АМКУ штрафа в 86 миллиардов

Верховный суд Украины отказал российскому газовому монополисту - компании "Газпром" в рассмотрении иска и, как следствие, в оспаривании решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа в размере 85,9 миллиарда гривень за нарушение антимонопольного законодательства Украины. Решение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебный решений.

"Обсудив доводы заявления ("Газпрома" - УНИАН) и исследовав поданные к нему материалы, коллегия судей считает, что поданное заявление является необоснованным, - говорится в решении. - Верховный суд отказывает в допуске дела к производству, поскольку заявление не обосновано... Решение является окончательным".

Читайте также"Нафтогаз" обвиняет "Газпром" в нарушении условий транзитного контракта

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту "Газпрому" штраф в 85,9 миллиарда гривень (порядка 3,4 миллиарда долларов) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа.

Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской Комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля текущего года "Газпром" решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста.