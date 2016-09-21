НКРЭКУ хочет перевести все электросети на "европейский" класс напряжения, цена вопроса - сотни миллиардов - эксперт

Об этом сообщил бывший член НКРЭКУ и эксперт в сфере энергетики Андрей Герус на своей странице в Facebook, приводя фотокопию протокола совещания НКРЭКУ, которое состоялось 18 июля.

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"Думаю, уже всем надоел "Роттердам+". Тогда передохните, вот вам новый "проект". НКРЭКУ решило, что по стране надо заменить сети классом напряжения 10 кВ на класс напряжения 20 кВ. Цена вопроса - пожалуй, за СОТНЮ миллиардов гривен. Обоснование - европейский опыт, так в Европе 20 кВ. Правда в Европе никто не менял 10 кВ на 20 кВ, там просто исторически строили с нуля такой класс напряжения. Ну если делать 20 кВ только на новых участках и у нас, то финансовый масштаб проекта не так интересен", - написал он.

"А, и забыл сказать. Менять надо будет линии, кабели, трансформаторы. Погуглите, у кого есть такие заводы", - добавил Герус.

В комментариях под записью председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что в этом вопросе "все доступно и прозрачно".

"Не надо конспирологии. Все доступно и прозрачно. Если чувствуете себя подготовленными - принимайте участие в рабочих группах", - написал он.

Как говорится в протоколе совещания, председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что для перевода сетей на уровень напряжения 20кВ есть ряд предпосылок, в частности неудовлетворительное состояние существующих сетей - мол, их остаточный срок эксплуатации составляет ориентировочно 10-11 лет; "неоптимальная конфигурация сетей"; "требования по повышению качества электроснабжения"; а также "мировые тенденции" к энергосбережению и энергоэффективности.

Кроме того, по его словам, затраты электроэнергии в сетях "других стран мира" ориентировочно вдвое ниже, чем в Украине.

Стоит отметить, что компанией «Запорожтрансформатор» - монополистом в производстве силовых трансформаторов в Украине - владеет российско-украинский бизнесмен, миллиардер Константин Григоришин. Также он возглавляет группу «Энергетический стандарт».

Основной доход группе приносит деятельность компаний по производству трансформаторного оборудования и другой продукции машиностроения, распределения электроэнергии, а также обеспечивает транспортный холдинг.