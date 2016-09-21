ЕБРР и Всемирный банк приветствуют отмену правительством решения о выведении "Укртрансгаза" из-под управления "Нафтогаза"

Об этом говорится в совместном заявлении ЕБРР и ВБ.

“Мы очень рады, что эта ситуация наконец привела к восстановлению консенсуса о необходимости достижения общей цели трансформации корпоративного управления в НАК «Нафтогаз Украины» и ускорения шагов, необходимых для подготовки этой компании к разделению. Это одна из важнейших реформ в Украине и краеугольный камень стратегии ЕБРР. Я особенно рад тому уровню открытости и сотрудничества, которого мы достигли”, - отметил управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

В свою очередь, директор ВБ в делах Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен подчеркнула, что Всемирный банк готов продолжить поддержку Украины на пути реформ в газовом секторе.

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“Мы приветствуем мощное желание правительства ускорить реформы в газовом секторе и его преданность этой цели. Всемирный банк готов продолжать предоставление Украине поддержки в реализации важных реформ”, - подчеркнула она.

Согласно заявлению, ВБ готовится выделить Украине 500 млн долл. на закупку природного газа.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Министерство экономического развития и торговли отменило решение об изменении устава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", предусматривающее выведение государственной компании "Укртрансгаз" из управления холдинга.

Правительство приняло решение ускорить разделение НАК «Нафтогаз Украины» на отдельные компании, которые будут заниматься добычей, поставкой и транзитом в соответствии с правилами ЕС. На этапе подготовки к разделению НАК «Нафтогаз Украины» будет подчиняться непосредственно Кабинету Министров. При этом недавно принятые «Укртрансгазом» значительные инвестиционные решения станут предметом внешнего аудита.

7 сентября 2016 года Минэкономразвития издало указ, которым была утверждена новая редакция устава «Нафтогаза», согласно которой министерство забрало у «Нафтогаза» функцию управления «Укртрансгазом», а также внесло другие изменения.

В ответ на решение министерства, 16 сентября пресс-служба «Нафтогаза» заявила, что такое изменение устава нефтегазового холдинга ставит под угрозу получение им 500 млн долл. кредита на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона и является нарушением условий по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития.

Также на своей странице в соцсети Facebook пресс-служба холдинга разместила сообщение, которым напомнила, что ранее было утверждено постановление Кабмина, которое уполномочило Минэкономразвития лишь рекомендовать «Нафтогазу» создать наблюдательный совет «Укртрансгаза» из пяти человек. Такая рекомендация должна реализоваться только по истечении 30 дней с момента завершения арбитражного спора между «Нафтогазом» и российским «Газпромом».

Комментируя свой указ, в Минэкономразвития сообщили, что «Укртрансгаз» был выведен из управления «Нафтогаза» с целью выполнения норм Третьего энергопакета, согласно которому оператор ГТС должен быть независимой компанией.