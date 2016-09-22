Нефть продолжает дорожать на данных из США

Мировые цены на нефть в четверг растут, продолжая положительную динамику торгов среды, вызванную данными о неожиданном сокращении запасов "черного золота" в США от министерства энергетики страны и ослаблением доллара, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:57 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% - до 47,29 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,06% - до 45,82 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 сентября, сократились третью неделю подряд - на 6,2 миллиона баррелей, до 504,6 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя - на 3,35 миллиона баррелей, до 514,15 миллиона баррелей.

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"Цены на нефть выросли после того, как данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране сократились до минимума с февраля", - цитирует агентство Reuters слова аналитиков из ANZ Bank.

Дополнительную поддержку росту стоимости нефти оказывает ослабление доллара, что делает покупку "черного золота" дешевле для инвесторов. Это связано с итогами сентябрьского заседания ФРС США по монетарной политике, которые стали известны в среду. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,07%, до 95,43 пункта.