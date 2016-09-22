Украина уже 300 дней не покупает природный газ у России

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

"300 дней не импортируем газ из России", - отмечено на специальном счетчике компании, который был запущен с ноября 2015 года, то есть с того момента, как Украина перестала закупать "голубое топливо" у "Газпрома".

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Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

Также по данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 миллиарда кубометров газа, что на 15,8% меньше, чем в 2014 году.

В связи с завершением отопительного сезона Украина с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в подземных хранилищах. 21 июля 2016 года глава компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз" Игорь Прокопив сообщил, что Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 миллиарда кубометров газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 миллиарда кубометров.

В начале сентября 2016 года Кабинет министров Украины поручил "Нафтогазу Украины" составить и утвердить новый график закачки природного газа в украинские подземные хранилища, согласно которому запасы газа по состоянию на 1 ноября 2016 года должны составлять 17 миллиардов кубометров, а не 14,4-14,5 миллиарда кубометров.

21 сентября заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Коновец заявил, что Украина не сможет накопить 17 миллиардов кубометров природного газа к началу отопительного сезона 2016-2017 годов без закупки дополнительного количества топлива у "Газпрома".