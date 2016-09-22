Рада намерена увеличить конкуренцию на рынке электроэнергии

Верховная Рада Украины в четверг приняла в первом чтении законопроект "О рынке электрической энергии", который предусматривает введение более конкурентных отношений на рынке электрической энергии, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.

За данный законопроект №4493 проголосовали народных 237 депутатов при необходимых 226.

"Преимущества этого закона почувствуют потребители, поскольку будут созданы конкурентные рынки электрической энергии – рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", суточный рынок, балансирующий рынок, рынок вспомогательных услуг и розничный рынок. Этот закон в среднесрочной перспективе может привести к снижению цен на электроэнергию", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, комментируя данный законопроект.

Он подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит создать независимого оператора энергосистемы Украины, что облегчит возможность новым генерирующим предприятиям продавать свою электроэнергию на рынке.

"Первая задача, которая решается этим законом – это расширение прав потребителя. Этот закон – это первый шаг для создания рынка электроэнергии. Нужно, чтобы потребитель мог выбирать 6-7 поставщиков, этот законопроект дает возможность выбора потребителю поставщика электроэнергии", - сказал министр.

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Лев Пидлисецкий отметил, что этот законопроект будет стимулировать производителей к повышению эффективности генерации электроэнергии.

"Когда возникает конкуренция между производителями, они стараются повышать эффективность, а не как сегодня, когда каждый потребитель стремится доказать Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, свои расходы в структуре тарифа. Такая конкуренция дает возможность надеяться на снижение цен", - сказал депутат.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2016 года этот законопроект был передан в Верховную Раду, после чего он был рассмотрен в профильном парламентском комитете.

Согласно пояснительной записке, этот законопроект отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего закона "О функционировании рынка электрической энергии Украины", который сегодня определяет организацию данного рынка в целом.

Вместе с принятием данного законопроекта также должны быть приняты нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать функционирование нескольких рынков (вместо действующих оптового и розничного) – рынка двусторонних договоров (прямых контрактов между производителем и покупателем электроэнергии), рынка "на сутки вперед", суточный рынок, балансирующий рынок, рынок вспомогательных услуг и розничный рынок, на котором электроэнергию покупают домохозяйства.

Также законопроект предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединённой энергосистемы "Укрэнерго", а также новый механизм гарантированной закупки электроэнергии, произведенной из альтернативных источников.