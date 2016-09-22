Рада одобрила закон о Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам

За соответствующий законопроект №2966-д проголосовало 250 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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«Сегодняшние решение является фундаментальным за последние 10 лет… Я прошу вас дать позитивный сигнал рынку и инвесторам, которые готовы прийти, например, на рынке электроэнергии и газа», - сказала замглавы профильного комитета Ольга Белькова, представляя данный законопроект.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2016 года этот законопроект был передан в Верховную Раду, после чего он был рассмотрен в профильном парламентском комитете.

Согласно пояснительной записке, этот законопроект отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего закона "О функционировании рынка электрической энергии Украины", который сегодня определяет организацию данного рынка в целом.

Вместе с принятием данного законопроекта также должны быть приняты нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать функционирование нескольких рынков (вместо действующих оптового и розничного) – рынка двусторонних договоров (прямых контрактов между производителем и покупателем электроэнергии), рынка "на сутки вперед", суточный рынок, балансирующий рынок, рынок вспомогательных услуг и розничный рынок, на котором электроэнергию покупают домохозяйства.

Также законопроект предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединённой энергосистемы "Укрэнерго", а также новый механизм гарантированной закупки электроэнергии, произведенной из альтернативных источников.