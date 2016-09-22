Кабмин забрал под свое управление "Нафтогаз"

Соответствующее решение было принято на заседании правительства по предложению премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Управление будет осуществляться непосредственно Кабинетом министров», - сказал Гройсман.

По его мнению, такое решение будет способствовать прозрачности и эффективности работы компании.

Ранее Кабмин создал рабочую группу по вопросам реформирования собственно «Нафтогаза Украины» и оператора украинской ГТС госкомпании «Укртрансгаз».

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В группу вошли специалисты Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также лично посол США в Украине Мари Йованович. Группа создана по распоряжению Гройсмана, ее возглавит вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. Тогда же - в 2015 году - Кабмин инициировал передачу «Нафтогаза» из управления Минэнергоугля в управление Министерство экономического развития и торговли. Весной текущего года было завершено формирование наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».