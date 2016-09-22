Всемирный банк обещает Украине $500 миллионов на газ в ближайшем будущем

Всемирный банк предоставит Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона в ближайшем будущем.

Об этом сообщила журналистам директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Да, у нас есть проекты, которые сейчас готовятся для Украины. Один из них - проект на 500 миллионов – гарантия на закупку газа для правительства Украины", - сказала она.

Относительно сроков предоставления этой гарантии, учитывая, что Украина завершила второй пересмотр программы с Международным валютным фондом, с которым было связано получение гарантии, представитель ВБ отметила, что это возможно "в ближайшем будущем".

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Как сообщал УНИАН, Украина получила средства третьего транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом в размере эквивалента 1 млрд долл. 16 сентября.

Международный валютный фонд поздно вечером 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года.

Комментируя решение Совета директоров Фонда, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что Украина демонстрирует признаки экономического восстановления. Однако стране многое предстоит сделать, чтобы добиться стабильного экономического роста. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отмечал, что решение Фонда - открывает для нашей страны окно возможностей для привлечения инвестиций в экономику.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом порядка 1,3 млрд долл. уже до конца текущего года.

Кабинет министров Украины 22 сентября, как и планировал, принял решение о выпуске облигаций внешнего государственного займа на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США сроком обращения 5 лет и предельной процентной ставкой 2,5%.