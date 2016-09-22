Убытки государства от бесплатного использования газораспределительных систем - более миллиона гривень в день - нардеп

Об этом в своей колонке на "Голосе Украины" написал народный депутат Украины, председатель подкомитета комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Драюк, передает РБК-Украина.

"Государственные газораспределительные системы и дальше находятся у частных облгазов в бесплатном использовании в соответствии с договорами, заключенными, кстати, еще во времена правительства Азарова. А их владельцы- олигархи, реальные или номинальные, продолжают наживаться на государственном имуществе. Возникает вопрос: почему государство и дальше позволяет бесплатно использовать собственные газораспределительные системы? Сколько оно теряет от такой собственной бездеятельности?", - пишет политик.

Так, он отмечает, что на сегодня объектами газораспределительных систем, находящихся в собственности государства, пользуется 41 субъект хозяйствования, 40 из которых принадлежат к государственному сектору экономики.

"Если применять аналогию законодательства по вопросам платного пользования государственным имуществом, минимальная арендная ставка в отношении государственного имущества, которое в настоящее время используется операторами газораспределительных систем негосударственного сектора экономики, составляет 10 процентов в год от остаточной стоимости такого имущества", - подчеркнул нардеп.

Согласно данным Драюка, по результатам инвентаризации объектов газораспределительных систем, находящихся в государственной собственности за 2015 год, остаточная стоимость этого имущества составляет более 4,5 миллиарда гривен, ориентировочная сумма потерь государственного бюджета в течение периода с 01.10.2015 г. по 01.08.2016 г. составляет 411 миллионов 822 тысячи гривен, а ежедневная сумма потерь, т. е. убытков государственного бюджета — 1 миллион 233 тысячи гривен.

"Что необходимо было сделать правительству? Собственно, принять постановление о переходе на платное использование государственных газораспределительных систем", - считает парламентарий.