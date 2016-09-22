Рада приняла в первом чтении законопроект о производстве тепла из альтернативных источников

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливается тариф на тепловую энергию, произведенную из альтернативных источников, на уроне 90% тарифа на тепловую энергию, полученную при сжигании природного газа, что создает дополнительные стимулы для замещения газа альтернативными видами топлива.

За соответствующий законопроект "О теплоснабжении" №4334 проголосовали 242 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Украинскую тепловую калорию, полученную из биотоплива, мы приравняем к 90% цены калории, полученной из газа", - сказал о. и. главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский.

Он отметил, что этот законопроект будет способствовать замещению дорогого природного газа альтернативным топливом украинского производства.

"Сейчас обсуждается украинский вектор в вопросе обеспечения теплом населения. За последние два года была установлена новая генерация тепловой энергии общей мощностью 1,2 ГВт. Эта генерация производит тепло, не используя газ… Вопросы замещения газа, например, биотопливом являются очень важными", - подчеркнул Домбровский.

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Согласно пояснительной записке, полномочия по формированию тарифов на тепловую энергию из альтернативных источников будут переданы от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, органам местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2016 года данный законопроект был рассмотрен профильным парламентским комитетом, а 10 мая передан на рассмотрение в парламент.

Ранее эксперты Биоэнергетической ассоциации заявляли, что сегодня многие проекты по замещению природного газа для производства тепловой энергии не могут конкурировать по своей рентабельности с "газовой теплогенерацией".