Рада лишила президента монополии формировать состав регулятора на рынке электроэнергии - депутат

На утреннем заседании Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (№2966-д)", сообщает сайт партии "Блок Петра Порошенко" со ссылкой на заявление первого заместителя главы Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Домбровского.

"Сегодня Верховная Рада отказалась от монопольных полномочий Президента Украины формировать состав регулятора на рынке электроэнергии. Ведь, до сегодняшнего дня 100% полномочий в этой сфере принадлежали главе государства. Мы приняли законопроект, который дает Президенту право делегировать в комиссию по отбору кандидатов только двух из пяти представителей. Далее эта номинационная комиссия, каждый член которой должен быть экспертом по энергетике, будет принимать предложения всех желающих принять участие в конкурсе на должности в НКРЭ. После голосования пяти членов номинационной комиссии на каждую должность члена НКРЭ, Президенту будет подано по две кандидатуры, из которых он может выбрать одну", – сказал Александр Домбровский.

По его словам, ротация членов НКРЭ будет происходить следующим образом: в течение 6 месяцев, после вступления в силу закона, будет изменен трех из семи членов комиссии, следующие три месяца – еще двух членов, и в течение еще 3 месяцев заменено последних 2 членов НКРЭ.

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"Таким образом, за 18 месяцев будет полностью обновлен персональный состав регулятора", – отметил народный депутат.

Как сообщает УНИАН, 21 апреля 2016 года этот законопроект был передан в Верховную Раду, после чего он был рассмотрен в профильном парламентском комитете.

Согласно пояснительной записке, этот законопроект отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего закона "О функционировании рынка электрической энергии Украины", который сегодня определяет организацию данного рынка в целом.

Вместе с принятием данного законопроекта также должны быть приняты нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать функционирование нескольких рынков (вместо действующих оптового и розничного) – рынка двухсторонних договоров (прямых контрактов между производителем и покупателем электроэнергии), рынка "на сутки вперед", суточный рынок, балансирующий рынок, рынок вспомогательных услуг и розничный рынок, на котором электроэнергию покупают домохозяйства.

Также законопроект предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго", а также новый механизм гарантированной закупки электроэнергии, произведенной из альтернативных источников.