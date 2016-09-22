Рада намерена отменить регистрацию производителей жидкого биотоплива и биогаза

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым отменятся необходимость ведения государственного реестра производителей жидкого биологического топлива и биогаза, что снижает бюрократические преграды для ведения этого бизнеса.

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За законопроект №4618 проголосовал 231 народный депутат при необходимых 226.

«Этот законопроект уберет бюрократические проволочки и даст возможность производителям биотоплива спокойно и уверенно работать», - сказал о. и. главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский.

Согласно пояснительной записке, законопроект был разработан в рамках политики дерегуляции, которая была утверждена распоряжением Кабинета министров от 18 марта 2015 гола.

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2016 года этот законопроект был подан в Верховную Раду и направлен на доработку в парламентском комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса.

14 июня парламентские комитеты завершили рассмотрение этого проекта закона.

Данный законопроект вносит изменения в базовый для отрасли альтернативной энергетики закон Украины «Об альтернативных видах топлива».