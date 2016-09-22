Нефтяная корзина ОПЕК поднялась выше $42 за баррель

Цена нефтяной корзины ОПЕК в среду, 21 сентября, выросла на 0,99 доллара, или на 2,4%, до 42,54 доллара за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла 41,55 доллара за баррель, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт картеля.

Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. Нефтяная корзина - это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля. Историческим максимумом для корзины картеля является ценовая отметка 140,73 доллара за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 год.

Читайте такжеBloomberg: Перенасыщение на рынке нефти увеличится, поскольку возобновляется добыча на месторождениях в Нигерии и Ливии

Нефтяная корзина ОПЕК является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти.

Днем в четверг мировые цены на "черное золото" повышались на данных Минэнерго США о снижении запасов сырья в стране третью неделю подряд и слабеющем долларе. Так, по состоянию на 13:05 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,75% до $47,17 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,93% до 45,76 доллара за баррель.