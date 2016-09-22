Рада снизила норму страхового запаса газа для поставщиков с 50% до 10%

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий снижение страхового запаса газа, который газопоставщики должны закачать в хранилища до начала поставок потребителям, с 50% до 10% от объема будущей поставки.

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За соответствующий Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке природного газа» (относительно страхового запаса природного газа)» во втором чтении проголосовали 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель подкомитета Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Андрей Лопушанский сообщил, докладывая по законопроекту №3617, что в Законе «О рынке природного газа» установлено обязательство газопоставщика предварительно обеспечить наличие в хранилищах 50% будущего объема поставки. Такая норма, по словам Лопушанского, приводит к дополнительным затратам поставщиков и увеличивает стоимость поставки. «Данным законопроектом вносится поправка о снижении до 10% страхового запаса, который определяет Кабинет министров», - сказал Лопушанский.

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При этом он отметил, что Кабмин будет определять одинаковый размер страхового запаса для всех газопоставщиков на год.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 апреля 2015 года приняла Закон «О рынке природного газа» (№2250), который определяет, что рынок природного газа функционирует на принципах свободной добросовестной конкуренции, за исключением деятельности субъектов естественных монополий, и на принципах обеспечения высокого уровня защиты прав и интересов потребителей природного газа.

Закон оговаривает вопросы обеспечения первоочередного интереса безопасности поставок природного газа, в частности путем диверсификации источников поступления природного газа; свободного выбора поставщика природного газа; равенства прав на ввоз и вывоз природного газа на/с территории Украины; невмешательства государства в функционирование рынка за исключением случаев, когда это необходимо для устранения недостатков рынка или обеспечения других общественных интересов, и при условии, что такое вмешательство осуществляется минимально достаточным способом.