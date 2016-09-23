Цены на нефть вернулись к снижению

Мировые цены на нефть в пятницу умеренно снижаются, так как часть инвесторов решила зафиксировать прибыль после двухдневного ралли, вызванного данными министерства энергетики США о значительном снижении запасов "черного золота" в стране, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:45 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,88% - до 47,23 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,14%, до 45,79 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 сентября, сократились третью неделю подряд - на 6,2 миллиона баррелей, до 504,6 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя - на 3,35 миллиона баррелей, до 514,15 миллиона баррелей.

"Негативное влияние на стоимость нефти также оказывают новости о продолжающихся переговорах Саудовской Аравии и Ирана в преддверии встречи ОПЕК в Алжире. По данным источника агентства Bloomberg, знакомого с ходом переговоров, страны, разногласия между которыми помешали ОПЕК достичь соглашения о заморозке уровня добычи ранее в этом году, пока не пришли к компромиссу", - отмечает издание.

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На следующей неделе в Алжире пройдет международный энергетический форум, в рамках которого ОПЕК планирует провести неофициальную встречу. Как ожидается, на встрече будут возобновлены переговоры о заморозке уровня добычи нефти между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами.

Весной в Дохе такие переговоры не увенчались успехом. Тогда Иран отказался принять участие во встрече, объясняя это желанием выйти на досанкционный уровень производства сырья, и только потом обсуждать вопрос заморозки. В начале сентября член совета директоров Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Сейед Мохсен Гамсари (Seyed Mohsen Ghamsari) заявлял, что объем добычи "черного золота" Ирана составляет чуть более 3,8 миллиона баррелей в день, и страна готова увеличить его до досанкционного уровня в ближайшие два-три месяца.