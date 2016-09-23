Совет Оптового рынка электроэнергии обсудил перспективы гидроаккумулирующей энергетики

Об этом сообщил "Українським Новинам" генеральный директор ПАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

«Мы предложили участникам оптового рынка электроэнергии пересмотреть тарифообразование на электричество, которое приобретают гидроаккумулирующие электростанции на энергорынке. Нынешний тариф экономически неоправдан и сдерживает развитие энергетики в Украине», - рассказал руководитель «Укргидроэнерго».

Игорь Сирота пояснил, что гидроаккумулирующие электростанции выполняют важную функцию. Когда в системе слишком много электроэнергии, например ночью или на выходных, ГАЭС используют избыточное электричество для закачки воды в резервуары. Когда система испытывает потребность в электроэнергии (днем и в будние дни), закачанная вода пропускается через турбины, вырабатывая таким образом необходимую электроэнергию. Благодаря ГАЭС система может в течение нескольких минут получить необходимые резервные мощности.

«Без маневровых мощностей ГАЭС энергосистем не может нормально работать и тем более развиваться. Но нынешняя модель тарифообразования сдерживает развитие. В насосном режиме ГАЭС потребляют больше электроэнергии, чем вырабатывают в турбинном режиме, такова технологическая особенность. А тариф за потребленную ГАЭС энергию даже больше, чем за произведенную. Здесь нет экономической логики», - утверждает Игорь Сирота.

Он также отметил, что развитие гидроэнергетики - это государственный приоритет, который отражен в Энергетической стратегии Украины.

«Украина использует свой гидропотенциал только на 60%, а ведущие страны, такие как Франция или Швеция - на 92-98%», - подчеркнул Игорь Сирота.

По его словам, невозможно наращивать производство электроэнергии без гидроаккумулирующих станций. Поэтому, программа развития гидроэнергетики предусматривает работу трех мощных ГАЭС. В Европе гидроаккумулирующие мощности достигают 45 ГВт, а в Украине чуть больше 1,5ГВт.

По словам гендиректора «Укргидроэнерго», специалисты компании подготовили новый проект Каневской ГАЭС, который соответствует всем современным стандартам безопасности, защиты природы и корпоративной социальной ответственности.

«В данный проект готовы инвестировать крупнейшие мировые и европейские финансовые институты. Но мы должны создать привлекательные условия для инвестиций. В частности, нужна привлекательная цена на электроэнергию. Сейчас в диалоге идет поиск оптимальной модели тарифообразования», - отметил Игорь Сирота.

"Строительство ГАЭС обеспечит устойчивое развитие страны, а также позволит уменьшить зависимость страны от импорта органического топлива и интегрировать Украину в общеевропейскую энергетическую систему", - подчеркнул гендиректор «Укргидроэнерго».

По данным компании, только во время строительства Каневской ГАЭС будет создано 2000 рабочих мест для жителей региона и более 300 млн. грн. будет вложено в социальную инфраструктуру.

Выездное заседание Совета Оптового рынка электроэнергии Украины состоялось 22 сентября на Днестровской ГАЭС в г. Новоднестровск Черновицкой области.

В заседании Совета ОРЭ приняли участие представители крупнейших производителей и потребителей электрической энергии: ПАО «Укргидроэнерго», ГП «НАЭК«Энергоатом», ОАО «Центрэнерго», ООО «ДТЭК Энерго», ГП «Энергорынок», ГП «НЭК Укрэнерго», ОАО «Укрзализныця» и др. Заседание проходило под председательством Константина Запайщикова.

Рассматривались вопросы по совершенствованию оптовой торговли электроэнергией между производителями и поставщиками, а именно: введение в ОРЭ новых членов, результаты заседаний профильных рабочих групп и комиссий, а также утверждение аудиторского отчета ОРЭ.

После заседания состоялась панельная дискуссия о развитии гидроаккумулирующих мощностей в Украине.