Саудовская Аравия и Иран не смогли договориться о заморозке добычи нефти

Саудовская Аравия и Иран не достигли каких-либо соглашений в ходе двухдневных переговоров в Вене по рынку нефти, которые страны решили провести в преддверии встречи ОПЕК в Алжире, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, сообщает Прайм со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

"По информации источников, Эр-Рияд сообщил Тегерану, что готов сократить уровень добычи нефти. Однако Иран в этом случае должен заморозить свой объем добычи на текущем уровне - 3,6 миллиона баррелей в день. Отмечается, что в ходе встречи в Вене обсуждались и другие предложения, однако соглашение так и не было достигнуто.

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На следующей неделе в Алжире пройдет международный энергетический форум, в рамках которого ОПЕК планирует провести неофициальную встречу. Как ожидается, на встрече будут возобновлены переговоры о заморозке уровня добычи нефти между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами.

Весной в Дохе такие переговоры не увенчались успехом, в том числе из-за разногласий внутри ОПЕК, и в первую очередь исходя из позиций этих двух стран.

Тогда Иран отказался принять участие во встрече, объясняя это желанием выйти на досанкционный уровень производства сырья, и только потом обсуждать вопрос заморозки. В то же время Саудовская Аравия в самый последний момент заявила, что Иран должен присутствовать на встрече, и соглашение должно включать в себя и иранские обязательства.