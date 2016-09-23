Закон о НКРЭКУ сохраняет влияние президента на регулятор – эксперт

Принятый Верховной Радой закон о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) не создал предпосылок для образования независимого органа, поскольку сохраняет влияние президента Украины на этот регулятор.

Такое мнение высказал УНИАН бывший член НКРЭКУ и эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

"Закон не содержит каких-то революционных изменений. Простые люди и не увидят, наверное, изменений ни в ближайшие полгода, ни год… Потому что и ранее НКРЭКУ назначал президент своим указом. И так же он будет назначать своим указом членов комиссии. И так же он будет формировать большинство конкурсной комиссии, которая будет выбирать этих людей по конкурсу", - сказал эксперт.

По словам Геруса, отсутствие независимости НКРЭКУ привет к тому, что регулятор и дальше будет принимать сомнительные решения, неоднозначно воспринимающие в обществе. В качестве примера эксперт назвал решение Комиссии, утвердившее формулу "Роттердам+" на ввозимый из оккупированных территорий Донбасской и Луганский областей уголь.

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В связи с этим Герус подчеркнул, что с точки зрения баланса целесообразным было бы, чтобы конкурсную комиссию формировали одни, например парламент, Кабинет министров, а право назначать было закреплено за президентом.

"Но, к сожалению, не приняли ни поправку о конкурсной комиссии, ни о полной ротации (членов НКРЭКУ - УНИАН)", - сказал Герус.

Он отметил, что, принимая во внимание данный закон и механизмы, которые в него заложены, независимости этой комиссии ожидать не приходится.

"Де-факто, то есть фактически, это будет президентский орган", - резюмировал эксперт, добавив, что было бы правильно вместе с принятием закона о НКРЭКУ провести переназначения членов комиссии.

"Но к сожалению, действующий закон этого не предполагает", - отметил Герус.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада приняла закон о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Согласно данному закону, конкурсная комиссия будет формироваться следующим образом: два человека от президента Украины, два от Верховной Рады и один от Кабмина.

Также законом предусмотрен следующий механизм ротации: три члена Нацкомиссии – не позже 6 месяцев с даты вступления закона в силу, еще два – не позже восемнадцати и еще два - не позже 30 месяцев. При этом план ротации утверждается президентом Украины.

Действующая НКРЭКУ была создана президентом Украины в конце августа 2014 года, тогда ее возглавил Владимир Демчишин.

Затем комиссию возглавил Дмитрий Вовк, который ранее работал в кондитерской компании "Рошен" Петра Порошенко.

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В последнее время регулятор принимает решения, которые вызывают критику в обществе. Так, в апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, с использованием новой методики предельная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка").

Ряд экспертов резко раскритиковали предложенное НКРЭКУ формирование цены на уголь украинской добычи, поскольку, по их мнению, таким образом цены на уголь завышаются, что дает возможность получать больше доходов энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует ряд украинских ТЭС и предприятий угледобычи. При этом они отмечали, что из-за этого может встать вопрос дополнительного повышения цен на электроэнергию для промышленности и населения.

Кроме этого, в феврале 2015 года НКРЭКУ утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения. Согласно этому графику тарифы были поэтапно подняты с 1 апреля и 1 сентября 2015 года в среднем на 45,2% и 23% соответственно.

С 1 марта 2016 года НКРЭКУ повысила тариф на электроэнергию для населения до 57 коп. за кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч.

Следующее повышение тарифов для населения произойдет с 1 марта 2017 года - до уровня 90 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч – при потреблении более 100 кВт-ч в месяц.