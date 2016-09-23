В Польше заблокировали средства "Газпрома" на "Северный поток-2" - СМИ

Польская нефтегазовая компания PGNIG заблокировала выплату российскому "Газпрому" около 200 млн долларов дивидендов из союза EuRoPol Gaz, что помешает России финансировать строительство трубопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2).

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Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Gazeta Polska Codziennie.

"PGNIG получила на такие действия согласие польского правительства", - отмечает издание.

Вся операция началась на общем собрании EuRoPol Gaz 27 июня 2016 года. Тогда руководство фирмы (48% принадлежит PGNIG, 48% - "Газпрому", 4% - Gaz-Trading контролируется PGNIG) получило премии – всего около 2 млн злотых.

В руководство этой фирмы входит шестеро россиян (представители "Газпрома") и семь поляков. Выплата премий была условием согласия российских совладельцев на перевод около 540 млн злотых из иностранных банков на долгосрочный счет в PKO Bank Polski, что произошло в июле и августе.

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Де-факто это деньги российского "Газпрома". Однако их нельзя выплатить до завершения срока действия вклада.

До момента внесения средств на этот счет руководство PGNiG блокировало выполнение одного из пунктов общего собрания 27 июня, касавшегося выплаты дивидендов.

Заседание прерывалось PGNiG для того, чтобы наконец в начале сентября объявить решение о невыплате дивидендов, которые должны быть предназначены на строительство трубопровода "Nord Stream 2".

Напомним, ранее сообщалось, что Польше удалось заблокировать создание СП "Газпрома" с европейскими компаниями для строительства трансбалтийского газопровода Nord Stream 2.

Таким образом, "Газпрому" придется строить трубу только при лоббистской поддержке партнеров и без прямого участия крупного европейского бизнеса, что делает Nord Stream 2 более уязвимым для атак политических оппонентов.