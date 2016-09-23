Новая методика тарифообразования для облэнерго может привести к подорожанию света – эксперт

Методика стимулирующего тарифообразования для компаний-поставщиков электроэнергии (облэнерго), которая была предложена главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрием Вовком, может привести к росту тарифов для населения на 1 гривню за киловатт-час в 2017-2018 годах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола, посвященного проблемам реформирования рынка электроэнергии, сказал эксперт в энергетической сфере, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

«По предварительным оценкам, полный переход к стимулирующему тарифообразованию будет стоить потребителю дополнительных 35 миллиардов гривень в год. Это соответствует дополнительной одной гривне за киловатт-час в тарифе для населения на 2017-2018 годы», - сказал эксперт, комментируя предложение Вовка ввести методику, согласно которой ставка доходности на старые и новые активы облэнерго будет составлять 19%.

«Предлагаю более сбалансированную модель: ставка доходности для старых активов облэнерго - от нуля до 2%, а для новых - 14,79%. В таком случае, это может стоить 3-4 миллиарда в год для населения», - добавил Герус.

По мнению еще одного присутствующего на круглом столе эксперта - Александра Рогозина, предложенная модель является несбалансированной, а ставка 19% - слишком высокой.

По информации главы НКРЭКУ, методика стимулирующего тарифообразования предполагает новую структуру тарифов на электроэнергию, отпущенную для населения от облэнерго. Тариф будет состоять из операционных расходов облэнерго, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы. Ставка доходности предложена на уровне 19% для всех активов.

По словам Вовка, такая методика будет внедряться, начиная со следующего года.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году НКРЭКУ разработала постановление №1030, согласно которому, была утверждена процедура разработки и введения в действие новых тарифов для лицензиатов, которые осуществляют поставки электроэнергии по регулированному тарифу (облэнерго) в случае применения стимулирующего тарифообразования.

В апреле 2016 года регулятор внес изменения в данное постановление, согласно которым энергопоставляющие компании смогут перейти на новую методику тарифообразования, начиная с 1 июля 2016 года.

В конце июня 2016 года Вовк заявил, что НКРЭКУ планирует с октября перевести на стимулирующее тарифообразование до 8 облэнерго.

Переход к новой методике также предусмотрен обязательствами Украины перед Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии.

Справка УНИАН. Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и другие), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять с из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.