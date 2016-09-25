"Нафтогаз" vs "Газпром": в Стокгольме начинается судебный процесс

В Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма 25 сентября начинается судебный процесс между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". В Стокгольм уже вылетел председатель правления НАКа Андрей Коболев.

"Наша команда отправляется в Стокгольм. Пожелайте нам ... оставляю выбор пожелания за Вами :)", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью ZN.UA, сообщил, что устные слушания в Стокгольмском арбитраже по иску относительно договора купли-продажи природного газа между НАК "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" начнутся 25 сентября и продлятся до 10 октября.

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Коболев будет участвовать в процессе как свидетель с украинской стороны. "Я буду участвовать в процессе. Я являюсь одним из свидетелей, буду давать показания... Мы не раскрываем такую информацию преждевременно. Еще есть несколько свидетелей с украинской стороны. Я не могу называть имен, но это будут люди, которые непосредственно имели отношение к процессу подписания контракта в 2009 г. Процесс на финишной прямой", - сказал он. По его словам, есть надежда на "справедливое решение" Стокгольмского арбитража.

На сегодня общие претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по двум искам – по поставкам газа и по контракту на транзит – составляют более 26,6 млрд долларов, претензии российской стороны – 38,7 млрд долларов. "Нафтогаз" по "транзитному" иску требует передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.

В отношении контракта на поставку газа, требования "Нафтогаза" связаны с закупками газа с 2010 года (после первого обращения к "Газпрому" с предложением привести цену в соответствие с текущим рыночным уровнем согласно условиям контракта) до 2014 года по ценам выше рыночных.