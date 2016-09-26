Нефть дорожает в ожидании переговоров по заморозке добычи

Цены на нефть восстановились в понедельник после того, как днем ранее министр энергетики Алжира сказал, что на неформальной встрече стран-членов ОПЕК на этой неделе возможны все варианты, касающиеся сокращения или заморозки добычи.

Это произошло после падения цен на 4% в пятницу на фоне признаков того, что Саудовская Аравия и Иран не слишком продвинулись в достижении предварительного соглашения о заморозке добычи, передает Рейтер.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть

Члены ОПЕК встретятся в кулуарах Международного энергетического форума в Алжире 26-28 сентября и обсудят потенциальное соглашение об ограничении производства.

"Мы не выйдем со встречи с пустыми руками", - сказал в воскресенье министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа.

Ослабление доллара также поддержало цены на нефть.

Сегодня утром фьючерсы на нефть Brent торговались по $46,28 за баррель, на 0,85% выше уровня закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI выросли на 0,72% до $44,80 за баррель.

"То, что такие страны как Алжир все еще говорят о сделке, значит, что она все еще находится на повестке дня, несмотря на мнение других о том, что может произойти", - сказал Джонатан Барратт из Ayers Alliance в Сиднее.

"Я жду, что Алжир и Венесуэла продолжат настаивать на соглашении - для них жизненно важна поддержка цен", - добавил он.

Пока сигналы о том, возможна ли сделка о сокращении и заморозке добычи, смешанные.

Источники сказали Рейтер в пятницу, что Саудовская Аравия не ждет принятия какого-либо решения в Алжире, но готова сократить объемы добычи, если Иран присоединится к соглашению в этом году.