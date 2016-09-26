Запасы газа в украинских хранилищах превысили 14 миллиардов кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) преодолели отметку в 14 млрд кубометров. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь госкомпании «Укртрансгаз» Максим Билявский.

Читайте такжеВсемирный банк обещает Украине $500 миллионов на газ в ближайшем будущем

"Сегодня утром Украина преодолела отметку 14 млрд кубометров. Заполненность - 45%", - написал Билявский.

По данным компании «Укртрансгаз», суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 24 сентября составлял около 58 млн кубометров. За неделю, с 17 по 24 сентября, запасы газа в ПХГ Украины выросли на 2,9% - до 13,953 млрд куб. м

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах.

Читайте такжеУкраина уже 300 дней не покупает природный газ у России

Украина планировала в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 млрд куб. м газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 млрд куб. м.

В начале сентября 2016 года Кабинет министров Украины поручил «Нафтогазу Украины» составить и утвердить новый график закачки природного газа в украинские подземные хранилища, согласно которому запасы газа по состоянию на 1 ноября 2016 года должны составлять 17 млрд кубометров, а не 14,4-14,5 млрд кубометров. В поддержку идеи о создании запаса в 17 млрд куб. метров также выступал министр энергетики Игорь Насалик, который отверг необходимость обязательной закупки дополнительного объема газа у «Газпрома».

21 сентября заместитель главы правления «Нафтогаза» Сергей Коновец заявил, что Украина не сможет накопить 17 млрд куб. метров природного газа к началу отопительного сезона 2016-2017 годов без закупки дополнительного количества топлива у «Газпрома».

Госхолдинг "Нафтогаз Украины" планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 млн долл.