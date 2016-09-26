Участок газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" модернизируют за 1,4 миллиарда

Кабинет министров Украины утвердил проект модернизации 31-километрового участка магистрального газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" стоимостью 1,4 миллиарда гривень.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 22 сентября 2016 года.

Согласно документу, проект разработало "Инжинирингово-производственное предприятие "Внипитрансгаз", срок капремонта - 29,5 месяца.

На строительно-монтажные работы предусмотрено 1,097 миллиарда гривень, оборудование - 15,570 миллиона гривень, другие затраты - 291,875 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Газопровод "Уренгой - Помары - Ужгород" соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Европе. Построен в 1983 году. Общая длина - 4 451 км, мощность - 32 миллиарда кубометров газа в год. Диаметр каждой из трех ниток – 1 420 мм.

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Протяженность по территории Украины - 1 160 км, диаметр – 1420 миллиметров, рабочее давление 7,5 атмосфер; газопровод проходит по территории десяти областей Украины: Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской.

Украина начала реализацию проекта "Модернизация и реконструкция магистрального газопровода Уренгой - Помары - Ужгород" в 2011 году. Проект модернизации газопровода рассчитан на девять лет, первая очередь – три года; объем инвестиций, необходимый для проведения первой очереди, составляет 538,87 миллиона долларов США, из которых собственные средства – 230,87 миллиона долларов, кредитные ресурсы – 308 миллионов долларов.