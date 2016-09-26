Госрезерв разработал модель создания запасов нефти и нефтепродуктов на $1 миллиард

Агентство государственного резерва Украины представило модель создания запасов нефти и нефтепродуктов, согласно которой планируется накопить около 2 миллионов тонн этих ресурсов общей стоимостью около 1 миллиарда долларов, которые, в свою очередь, могут быть получены путем роста акцизного налога на нефтепродукты.

Об этом во время конференции Ukraine Petroleum Market, посвященной тенденциям развития украинского рынка нефти и нефтепродуктов, сообщила заведующая Сектором по реформированию и связям со СМИ и общественностью Госрезерва Украины Диана Рак.

"Совместно с наработками Европейского энергетического сообщества мы предложили модель накопления резервов нефти и нефтепродуктов в Украине, которые дали бы возможность покрыть 90 дней чистого импорта… чтобы обеспечить минимальные запасы нефти и нефтепродуктов, нам нужно накопить 580 тысяч тонн нефти, 460 тысяч тонн бензинов и 930 тысяч тонн дизельного топлива до конца 2022 года. Для накопления этого ресурса, по оценкам Энергетического сообщества, понадобится 1,084 миллиарда долларов", - сказала Рак, уточнив, что эти деньги будут необходимы для оплаты закупки топлива, а потом – для оплаты его хранения.

Согласно информации, которую она предоставила, нефть и нефтепродукты будут хранится на комбинатах, которые подведомственные Госрезерву. Для создания и управления резервом в 2017 году планируется создать отдельное госпредприятие "Нафторезерв".

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Также представитель Госрезерва озвучила два возможных варианта финансирования такого резерва: первый – это поэтапное повышение акциза на нефтепродукты (ежегодно в среднем на 35-42 копеек за литр нефтепродукта в течение 2017-2022 годов и на 8 копеек за литр в 2023 году), а второй – это кредитные средства от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития или других международных финансовых организаций.

Подытоживая сказанное, Рак отметила, что пока это лишь рабочие проекты.

17 мая 2016 года глава Госагентства резерва Вадим Мосийчук сообщил о подготовке плана имплементации Европейской директивы 2009 года о формировании стабилизационного запаса нефти и нефтепродуктов.

Мосийчук напомнил, что согласно евродирективе от 2009 года, стабзапас должен быть сформирован европейскими странами до 2023 года, в объеме 61 дня среднесуточного потребления, либо 90 дней среднесуточного чистого импорта.

26 мая 2016 года Европейское энергетическое сообщество, которое определяет общую энергетическую политику стран-членов этой организации, заявило, что для создания резерва нефти и нефтепродуктов к 2022 году Государственному агентству резерва Украины необходимо выделить 1 миллиард долларов