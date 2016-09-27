Цены на нефть снижаются после роста накануне

Мировые цены на нефть во вторник вновь снижаются после значительно роста днем ранее на фоне фиксации инвесторами прибыли в ожидании данных по недельной динамике запасов сырья в США от Американского института нефти (API), сообщает Прайм со ссылкой данные торгов.

"По состоянию на 08:07 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19% - до 47,83 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,11% - до 45,88 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В понедельник стоимость нефти росла более чем на 3%, поскольку инвесторы отыгрывали комментарии министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи. Он призвал всех членов ОПЕК поддержать любую возможную инициативу по восстановлению рынка нефти, которая может быть предложена в Алжире на неформальной встрече стран-членов организации.

В Алжире 26-28 сентября проходит Международный энергетический форум (МЭФ). В рамках этого мероприятия запланирована неформальная встреча стран ОПЕК. В понедельник министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву сообщил, что она должна пройти 28 сентября. Как ожидается, на встрече будут возобновлены переговоры о заморозке уровня добычи нефти между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами.

Читайте такжеГосрезерв разработал модель создания запасов нефти и нефтепродуктов на $1 миллиард

Во вторник инвесторы решили зафиксировать полученную прибыль в ожидании данных от API, которые будут опубликованы позднее. Кроме того, министерство энергетики США в среду сообщит свои данные по недельной динамике запасов нефти в стране. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Reuters, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 сентября, выросли на 2,753 миллиона баррелей - до 507,353 миллиона баррелей.

"Главной новостью для инвесторов являются данные по запасам нефти в США, если мы не услышим что-то неожиданное из Алжира", - сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy).