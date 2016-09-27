"Укргазвыдобування" начало производство дизельного топлива Евро-4

Крупнейшая газодобывающая компания в Украине "Укргазвыдобування" запустила производство дизельного топлива экологического класса Евро-4 на мощностях Шебелинского завода по переработке газового конденсата и нефти.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава компании Олег Прохоренко.

"Запустили дизель стандарта Евро-4 производства Шебелинского завода… Это конец эпохи неэкологического высокосернистого топлива… Эти инвестиции уже себя окупили", - написал он.

По информации компании, первые партии дизтоплива Евро-4 будут направлены на реализацию конечным потребителям через собственную сеть АЗС, а также на обеспечение потребностей автотранспорта и специальной техники "Укргазвыдобування".

Читайте такжеКрупнейшая в Украине газодобывающая компания начала производить бензин стандарта Евро-5

Как сообщал УНИАН, ранее "Укргазвыдобування" реализовала проекты по переходу качества бензинов с класса Евро-2 на Евро-4 стоимостью до 20 миллионов гривень, а также с последующим переходом на Евро-5 общей стоимостью 5 миллионов гривень. Свои бензины компания реализует на аукционах и через сеть АЗС.

9 сентября директор по коммерческим вопросам компании Сергей Федоренко сообщил, что "Укргазвыдобування" планирует в сентябре запустить производство дизельного топлива экологического класса Евро-4 на мощностях Шебелинского газоперерабатывающего завода.

26 сентября начальник Шебелинского завода Юрий Роговой отметил, что планируемый объем производства дизтоплива Евро-4 составит 8-10 тысяч тонн в месяц.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ – завод по переработке газового конденсата и нефти с дальнейшим производством нефтепродуктов (бензинов, дизельного топлива, сжиженного газа и др.). В апреле компания "Укргазвыдобування" завершила ремонт технологических установок завода и наладила выпуск бензинов экологического класса Евро-4.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.