"Нафтогаз" предлагает перейти на новую систему учета газа

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности разработал проект плана мероприятий по внедрению в Украине новой системы учета природного газа при его добыче, транспортировке, распределении и поставках в единицах энергии (кВт-ч), а также проект соответствующего постановления правительства об утверждении этого документа.

Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

"Переход на учет газа в единицах энергии будет способствовать устойчивому развитию отечественного рынка газа в соответствии с требованиями директив и регламентов ЕС. Это также позволит украинским поставщикам и потребителям объективно и прозрачно рассчитываться за использованный энергоноситель. Планом предусмотрены мероприятия, которые позволят ввести коммерческий учет газа при его добыче, транспортировке, распределении, поставках и использовании в единицах энергии, а именно в кВт-ч", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, план содержит 11 этапов, среди которых, в частности, внесения изменений в существующие и разработки новых нормативно-правовых документов, касающихся учета газа и его физико-химических показателей, разработка новых и модернизация существующих технических средств измерений. План предусматривает, что переход на учет газа в кВт-ч произойдет со второго квартала 2017 года.

В компании напомнили, что в зависимости от давления и температуры в одном кубическом метре содержится разное количество природного газа. Кроме того, природный газ может иметь различные физико-химические показатели (в том числе теплоту сгорания) в зависимости от газового месторождения, с которого осуществляется его добыча, и от технологии его подготовки, а также в зависимости от источников поступления импортированного газа.

Читайте такжеКабмин забрал под свое управление "Нафтогаз"

"Использование энергетических показателей природного газа сделает учет газа более объективным при его покупке, продаже и использовании, а также при установлении цен и тарифов. Введение энергетических единиц упростит составление энергетического баланса при использовании предприятиями различных энергоносителей, позволит выбирать виды топлива с целью экономии средств, предоставит потребителям стимулы для энергосбережения, сделает прозрачной и понятной эффективность использования природного газа по сравнению с другими энергоносителями, а также позволит быстрее и точнее оценивать результаты инвестирования в энергетическую эффективность", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.