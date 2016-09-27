В Венесуэле готовятся к падению цен на нефть до $20

Если представителям крупнейших нефтедобывающих стран на встрече в Алжире не удастся договориться о координации своих действий на нефтяном рынке, мировые цены на нефть могут упасть ниже 20 долларов за баррель, сообщает РБК со ссылкой на заявление министра нефти и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

"Мы находимся в постоянном контакте с Саудовской Аравией и Ираном, пытаясь избежать ценовой катастрофы. Если мы не достигнем соглашения, то будем втянуты в ценовую войну, в ходе которой цены могут рухнуть ниже 20 долларов за баррель", - заявил дель Пино.

Накануне эксперты Bank of America заявили о бессмысленности продолжения ценовых войн на нефтяном рынке. По расчетам аналитиков банка, Саудовской Аравии, которая, по последним данным МЭА, является мировым лидером по нефтедобыче, увеличение добычи не принесет материальных выгод, да и для ОПЕК в целом будет выгоднее не наращивать инвестиции в увеличение уровня добычи.

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Встреча всех крупнейших производителей нефти пройдет в Алжире 28 сентября в том случае, если 26 сентября члены картеля придут к внутреннему компромиссу по вопросу заморозки. Однако велика вероятность, что между собой члены ОПЕК не договорятся: Саудовская Аравия и Иран по-прежнему не могут прийти к соглашению.

В ходе вчерашних торгов на бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent в преддверии начала встречи в Алжире приблизилась к 48 долларам, однако затем вновь пошла вниз. Сегодня стоимость барреля колеблется в районе 47,5 доллара.