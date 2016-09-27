Остались за бортом: неформальная встреча участников ОПЕК пройдет без России

Неформальная встреча ОПЕК в рамках Международного энергетического форума 28 сентября в Алжире будет проходить без участия России. Отвечая на вопрос ТАСС, генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо сообщил, что «это встреча только членов ОПЕК».

Читайте такжеВ Венесуэле готовятся к падению цен на нефть до $20

Россия рассчитывала получить приглашение на переговоры, уже после того как страны ОПЕК придут к соглашению между собой, пишет РБК.

При этом в начале сентября министр энергетики России Александр Новак сообщал, что планирует принять участие в неформальной встрече ОПЕК в Алжире, если она состоится.

Переговоры о заморозке уровня добычи нефти в рамках Международного энергетического форума станут очередной попыткой стран-экспортеров прийти к компромиссу. На апрельских переговорах в Дохе их участникам не удалось достичь консенсуса, поскольку Саудовская Аравия и Иран не смогли прийти к соглашению.

В Алжире 26-28 сентября проходит Международный энергетический форум, в рамках которого страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке объемов добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт.