"Укрэнерго": экономия от закупок для переоснащения подстанций "Житомирская" и "Черкасская" - $26 миллионов

Об этом сообщает на своей странице в соцсети Facebook временно исполняющий обязанности директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Компания «Укрэнерго» пригласила для участия в данном тендере почти 50 компаний со всего мира… Разница в ценах предложений впечатляет: от 13,0 до 58,7 млн долл. по первому лоту и от 9,4 – до 40,0 млн долл. по второму», - отметил Ковальчук.

Также Ковальчук сообщил, что ожидаемая стоимость выполнения работ и поставок оборудования по двум подстанциям составляет 41,6 и 17,3 млн долл. без НДС.

«Даже если предположить, что самые дешевые предложения не отвечают техническим или квалификационным требованиям и победит медианная цена (среднее арифметическое максимальной и минимальной цен – УНИАН), то экономия все равно составит не менее 48% и 36% по первому и второму лотам соответственно, то есть 44,4% в среднем. А это - 26,17 млн долл. без НДС сэкономленных государственных средств», - сообщил Ковальчук.

По информации корреспондента УНИАН, который присутствовал во время раскрытия данных конкурсных предложений, сегодня менеджеры «Укрэнерго» публично открыли предложения по лоту №1, который предусматривает техническое переоснащение подстанции «Житомирская» напряжением 330 кВ и по лоту №2 (переоснащение подстанции «Черкасская» напряжением 330 кВ).

Свои предложения по лотам №1 и №2 предоставили 17 компаний из разных стран, в том числе Китая, Германии, Южной Кореи, Венгрии, Индии, Латвии, Саудовской Аравии, Словении, Казахстана, Азербайджана, а также и Украины. Все предложения потенциальных подрядчиков были зачитаны и занесены в протокол раскрытия предложений, после чего будет проведена оценка и выбор компании-победителя, кроме одного участника, который подал документацию в не соответствующем тендерным требованиям виде (без маркировки и идентификационных обозначений).

По информации пресс-службы «Укрэнерго», всего в рамках данного тендера предусмотрено публичное раскрытие предложений по шести лотам. Дальнейшее раскрытие предложений намечено на 28 сентября (Пакет UE/1A, Лоты 1 и 2) и 29 сентября (Пакет UE/2, Лоты 1 и 2). Следующие пакеты предусматривают переоснащение других подстанций, в том числе «Новокиевской», «Сумы» и «Кременчуг».

По данным компании, проведение данного тендера осуществляется на кредитные средства (375 млн долл.), которые были выделены Всемирным банком для модернизации объектов объединенной энергосистемы Украины.

Как сообщал УНИАН, компания «Укрэнерго» проводит строительство и ремонт многих линий электропередач и подстанций энергосистемы Украины. Например, в 2014 году было начато строительство подстанции «Каховская», которое осуществляется с помощью финансирования Европейского банка реконструкции и развития. В начале августа 2016 года пресс-служба компании сообщила, что подрядчики, которые строят подстанцию «Каховская» напряжением 750 кВ, завершили строительство этой подстанции на 90%.

В конце июля 2016 года Ковальчук сообщил, что общая стоимость модернизации всех энергосетей Украины составляет 2,5-3 млрд евро.

В середине августа компания «Укрэнерго» подключила две новые линии электропередач к Киевскому энергоузлу, что позволит дополнительно передавать 400 МВт мощности для нужд Киева и Киевской области, а также снизить зависимость столичного региона от работы Трипольской ТЭС и Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Также компания подключила к работе еще одну линию электропередач напряжением 750 кВ, которая соединяет Хмельницкую АЭС с подстанцией «Киевская» и обеспечивает диверсифицированное энергоснабжение столичного региона.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.