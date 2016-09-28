Иран и Саудовская Аравия не прогнозируют договоренностей по сокращению добычи нефти

Встречу, которая должна здесь состояться 28 сентября, он назвал "консультативной", пишет Радио Свобода.

Зангане отметил, что не считает текущие рыночные условия благоприятными для производителей и потребителей сырой нефти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. По мнению иранского министра, обсуждение вопросов нефтедобычи в Алжире станет «разминкой» перед ноябрьским саммитом ОПЕК в Вене.

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих также заявил, что встречи в Алжире дают лишь шанс для консультаций.

Иран настаивает, что не будет ограничивать добычу нефти пока не доведет его до уровня, который был перед введением международных санкций против этой страны из-за ядерной программы. Тем временем Россия и страны Персидского залива пытаются уговорить Тегеран сократить добычу.

Как сообщал УНИАН, в Алжире 26-28 сентября проходит Международный энергетический форум, в рамках которого страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о замораживании объемов добычи. Неформальная встреча ОПЕК в рамках Международного энергетического форума 28 сентября в Алжире будет проходить без участия России.