Нефть подорожала из-за неожиданного сокращения запасов "черного золота" в США

Цены на нефть возобновили подъем после снижения во вторник, получив поддержку от данных о неожиданном сокращении запасов «черного золота» в США, однако отсутствие согласия между производителями в отношении ограничения добычи сдерживает рост.

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Фьючерсы на нефть Brent сегодня утром повысились на 0,44 процента до $46,17 за баррель после падения на 2,9 процента накануне, передает Рейтер.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $44,76 за баррель, на 0,20 процента выше предыдущего закрытия. Ранее котировки поднимались вплоть до отметки $45,09. Во вторник стоимость WTI снизилась на 2,7 процента.

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сегодня проведут неформальные переговоры в 17.00 по киевскому времени. На полях трехдневного Международного энергетического форума, который проходит в Алжире и завершится в среду, страны-участницы ОПЕК также встретятся с производителями нефти, не входящими в организацию.

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Нефть упала в цене во вторник после того, как Саудовская Аравия развеяла ожидания компромисса членов картеля и стран за пределами ОПЕК, хотя соглашение об отказе от наращивания добычи нефти ради поддержки цен по-прежнему не исключено в этом году.

Источники сказали Рейтер на прошлой неделе, что Саудовская Аравия предложила сократить добычу, если Иран согласится ограничить производство собственной нефти. Но Тегеран объяснил, что считает встречу носящей исключительно рекомендательный характер. В то же время иранский министр нефти Бижан Зангане сказал, что стороны "попробуют достичь соглашения в ноябре" на саммите картеля в Вене.

Данные Американского института нефти (API) показали во вторник, что запасы нефти сократились на 752.000 баррелей до 506,4 миллиона за неделю, завершившуюся 23 сентября, тогда как аналитики прогнозировали рост на 3 миллиона баррелей.