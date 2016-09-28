Словакия увеличит мощность по импорту газа в Украину

Оператор газотранспортной системы Словакии Eustream увеличит мощность по выдаче газа в Украину в четвертом квартале 2016 года на 1,1 млн куб. м в сутки, сообщила пресс-служба компании.

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"Eustream временно увеличивает негарантированные (прерывающиеся) мощности на точке выхода Будинце", - говорится в сообщении.

Сегодня, 28 сентября, с 12:00 данные мощности будут доступны для бронирования.

По состоянию на 29 сентября импорт газа из Словакии составляет около 40 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, с 7 апреля Украина начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах. «Нафтогаз Украины» до начала предстоящего отопительного сезона планировал накопить в подземных хранилищах около 14,5 млрд куб. м газа. По состоянию на 26 сентября Украина закачала в свои ПХГ более 14 млрд куб. м.

В начале сентября 2016 года Кабинет министров Украины поручил «Нафтогазу Украины» составить и утвердить новый график закачки природного газа в украинские подземные хранилища, согласно которому запасы газа по состоянию на 1 ноября 2016 года должны составлять 17 млрд кубометров, а не 14,4-14,5 млрд кубометров.

Госхолдинг «Нафтогаз» планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 млн долл.