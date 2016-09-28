"Энергоатом" заявляет о распространении неправдивой информации о закупке конденсатора турбины для ЗАЭС

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Энергоатому» стало известно о намерении «Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности» провести пресс-конференцию … в которой компанию собираются обвинить в пренебрежении национальными интересами, поскольку «Энергоатом» якобы намерен закупить трубопрокат, который производится не в Украине, а в Италии», - сообщили в пресс-службе, добавив, что компания считает такую информацию недостоверной, поскольку данный тендер проводится открыто и непредвзято в системе публичных закупок Prozorro.

«Чтобы предупредить распространение такой недостоверной информации в СМИ, считаем целесообразным заявить следующее … следуя принципам прозрачности и открытости, «Энергоатом» объявил тендер на закупку комплекта оборудования конденсаторов турбины для Запорожской АЭС на торговой площадке Prozorro», - сообщили в пресс-службе.

Также в компании отметили, что представители Института трубной промышленности указали не правильный предмет закупки.

«Предметом закупки «Энергоатома», по поводу которой предъявляет свои претензии представитель Института трубной промышленности, являются не трубы любой номенклатуры (что указано в сообщении института – УНИАН), а конденсатор турбины», - сообщает пресс-служба.

Реагируя на возможные заявления о том, что «Энергоатом» может пренебречь отечественными производителями оборудования, в компании сообщили, что считают харьковский завод «Турбоатом» надежным поставщиком и одним из лидеров в сфере производства турбинного оборудования для АЭС.

«В том же 2015 году «Энергоатом», в рамках продления ресурса второго энергоблока Южно-Украинской АЭС, совместно с «Турбоатомом» провел замену одной половины конденсатора. А 10 ноября этого года, в рамках планового предупредительного ремонта, начнется замена и второй половины», - напомнила пресс-служба «Энергоатома».

В "Энергоатоме" заявили, что если Институт трубной промышленности все-же опубликует информацию о том, что менеджмент «Энергоатома» хочет установить теплообменное оборудование, якобы изготовленное с нарушением норм безопасности, компания оставляет за собой право обратиться в суд.

«Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности» распространяет недостоверную информацию и о себе. Информируем, что он не является и никогда не был «уполномоченной специализированной материаловедческой организацией по направлению металлопроката для АЭС», - говорится в сообщении пресс-службы "Энергоатома".

Ранее сообщалось, что в конце июня «Энергоатом» разместил на площадке публичных закупок Prozorro объявление о проведении открытых торгов на закупку комплекта оборудования конденсаторов турбин для Запорожской АЭС. Ожидаемая стоимость этой закупки составляет 530,5 млн грн. Участниками этого тендера стали иностранные компании I&C Energo a. s., Balcke-Dürr GmbH, Královopolská a. s. и харьковский «Турбоатом».

Prozorro является открытой электронной площадкой для проведения закупок государственными компаниями. На сегодня в данной системе «Энергоатом» разместил большое количество объявлений о закупке оборудования или услуг, которые необходимы для работы АЭС. Например, на этой площадке компания покупает нефтепродукты для своего транспорта, трубопроводную арматуру для Южно-Украинской АЭС, металлопрокат для строительных работ и другие товары.