Набсовет "Центрэнерго" сменил трех членов дирекции компании
Соответствующее решение было принято наблюдательным советом 26 сентября.
Наблюдательный совет одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины «Центрэнерго» сменил трех членов дирекции предприятия.
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Как говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение было принято наблюдательным советом 26 сентября.
Сообщается, что на основании собственных заявлений были уволены Петр Кравец, Игорь Бабенко и Сергей Тарутин, занимающие должности членов дирекции с 2011-2012 годов. Вместо них по представлению и.о. гендиректора Олега Коземко назначены Михаил Салимон, Владислав Сагир и Ирина Завальнюк.
Справка УНИАН. «Центрэнерго» – электрогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская обл.), Змиевской (Харьковская обл.) и Углегорской (Донецкая обл.) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 – пылеугольные, а 5 – предназначены для газомазутного топлива. Доля государства в собственности компании составляет 78,3%.