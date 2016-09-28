Киевский суд обязал дочернее предприятие "Газпрома" выплатить "Нафтогазу" 1,4 миллиона

Хозяйственный суд Киева обязал дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром сбыт Украина" уплатить Национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" 1,395 миллиона гривень финансовых взысканий за несвоевременные расчеты перед холдингом за поставленный природный газ в первой половине 2014 года для дальнейшей реализации промышленным потребителям.

Об этом говорится в решении суда от 12 сентября 2016 года, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины.

"Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Газпром сбыт Украина" в пользу Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 283,7 тысячи гривень пени, 77,7 тысячи гривень 3% годовых, 1,013 миллиона гривень инфляционных потерь и 20,6 тысячи гривень судебного сбора", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что десятилетний договор на продажу импортированного у российского "Газпрома" газа для дальнейшей перепродажи промышленным потребителям Украины был заключен между Нафтогазом Украины и "Газпром сбыт Украина" 11 февраля 2009 года.

Согласно договору, ежегодно "Нафтогаз" должен был продавать "Газпром сбыт Украина" 25% от общего объема реализации импортированного газа промышленным потребителям Украины.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.