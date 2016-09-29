Страны ОПЕК договорились снизить уровень добычи нефти

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра нефти Ирана Бижана Зангане.

"ОПЕК приняла сегодня исключительное решение. Через два с половиной года картель достиг консенсуса по вопросу управления рынком", - отметил Зангане.

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По словам Зангане, на встрече было решено снизить добычу примерно 700 тысяч баррелей в день и установить потолок в 32,5-33 миллионов баррелей в день. По оценкам ОПЕК, текущий объем добычи нефти составляет 33,24 млн баррелей в сутки.

Объем добычи для каждой страны картеля будет установлен к следующей официальной встрече стран-членов ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене. После этого организация начнет переговоры со странами, которые в ОПЕК не входят.

Агентство добавляет, что во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Халиф аль-Фалих заявил, что Ирану, Нигерии и Ливии разрешат добывать "на максимальных уровнях в разумных пределах".

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Reuters отмечает, что договоренность о сокращении объемов добычи нефти была достигнута в ОПЕК впервые за 8 лет.

На фоне сообщений о достигнутых на переговорах в Алжире договоренностях нефть подскочила в цене почти на 6%. В частности, стоимость североморской смеси Brent вечером 28 сентября выросла на 5,6%, до 48,74 доллара за баррель, американская WTI - на 5,2%, до 47,14 доллара за баррель.