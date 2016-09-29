Goldman Sachs не ждет долгосрочного эффекта от соглашения ОПЕК по нефти

В Goldman Sachs считают, что решение ОПЕК о заморозке добычи нефти может лишь на короткий срок обеспечить поддержку цен на топливо, однако мало повлияет на ситуацию в далекой перспективе, сообщает Газета.ru.

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"Если предлагаемое сокращение будет последовательно проведено в жизнь и поддержит цены, мы будем ждать, что в среднесрочной перспективе оно окажется обреченным на провал из-за масштабного ответного бурения по всему миру", - говорится в сообщении.

Аналитики Goldman Sachs подтвердили прогноз по цене WTI 43 доллара за баррель на конец года, 53 доллара - в 2017 году. Также эксперты банка отмечают, что "соблюдение квот исторически является плохим - особенно когда спрос на нефть не низок". В Goldman добавили, что из-за стран, не охваченных соглашением, для уровня добычи преобладают повышательные риски.

Ранее сообщалось, что ОПЕК достигла соглашения по ограничению добычи нефти.