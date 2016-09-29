Цены на нефть вернулись к снижению после роста накануне

Мировые цены на нефть в четверг перешли к коррекционному снижению после роста почти на 6% днем ранее на фоне новостей о достижении ОПЕК соглашения по ограничению уровня своей добычи, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:51 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45% - до 49,02 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,11% - до 47 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ОПЕК на неформальной встрече в Алжире в среду вечером согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако для ряда стран планируется определить отдельные квоты добычи на официальном министерском заседании стран картеля 30 ноября в Вене. Также ожидается, что к концу ноября будет озвучена дата вступления в силу соглашения ОПЕК.

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"Согласно сентябрьскому докладу ОПЕК со ссылкой на данные вторичных источников, организация в августе добывала 33,24 миллиона баррелей нефти в день, сократив этот показатель по сравнению с июлем на 23 тысячи баррелей в день", - подчеркивает издание.

На фоне новостей о достижении ОПЕК соглашения по ограничению уровня своей добычи мировые цены на нефть подскочили в среду почти на 6%. Однако в четверг инвесторы решили зафиксировать полученную прибыль, из-за чего стоимость нефти возобновила снижение.

"Решение действительно застало рынок врасплох - цены сильно подскочили, а сейчас рынки взяли паузу для того, чтобы обдумать все", - прокомментировал динамику торгов агентству Reuters аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брун (Ben Le Brun).