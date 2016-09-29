"Энергоатом" и Westinghouse договорились о начале совместных работ по повышению эффективности украинских АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и американско-японская компания Westinghouse провели переговоры, в результате которых компании достигли договоренностей о начале работ над Программой повышения эффективности АЭС Украины, выполнение которой позволит повысить коэффициент готовности энергоблоков станций к работе в объединенной энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Энергоатом" и Westinghouse договорились о начале работ над Программой повышения эффективности АЭС Украины. В рамках этой программы будет реализован комплекс мероприятий по повышению эффективности АЭС Украины с учетом аспектов безопасности, что обеспечит соответствие лучшим мировым практикам, а также конкретным требованиям стандартов ЕС, ранее разработанным Ассоциацией ядерного регулирования стран Западной Европы", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, такие договоренности были достигнуты в результате переговоров президента "Энергоатома" Юрия Недашковского и временно исполняющего обязанности президента и главного исполнительного директора Westinghouse Electric Хосе Эметерио Гутьерреса, которые состоялись 28 сентября.

"Результатом реализации этих мероприятий будет повышение коэффициента готовности энергоблоков АЭС, что, в свою очередь, обеспечит значительное повышение выработки, рентабельности и расширит возможности "Энергоатома" для экспорта электроэнергии в страны ЕС", - сообщает пресс-служба.

По информации "Энергоатома", эти мероприятия дополнят работы по повышению безопасности, которые уже ведутся в рамках "Комплексной сводной программы повышения уровня безопасности" при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома) и обеспечат значительную оптимизацию эксплуатации АЭС Украины.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

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Ранее глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины. В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15. Кроме того, в феврале 2016 года "Энергоатом" поставил на Запорожскую атомную электростанцию первую партию ядерного топлива американской компании Westinghouse.

28 апреля Westinghouse Electric Company заявила о расширении производственных мощностей для производства ядерного топлива в городе Вестерос (Швеция) в ответ на растущий спрос на такое топливо для ректоров ВВЭР-1000, которые эксплуатируются в Украине и других странах Европы.

5 мая пресс-служба "Энергоатома" сообщила о том, что топливо Westinghouse, которое в течение года эксплуатировалось на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС, было проверено и не получило замечаний.

По итогам первого полугодия 2016 года "Энергоатом" импортировал 41,6% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо, производства Westinghouse, а остальные 58,4% - из России.